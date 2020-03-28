بلجيكا تسجل 64 وفاة جديدة بفيروس كورونا ليبلغ الإجمالي 353

أعلنت الهيئة الاتحادية للصحة العامة وسلامة الأغذية والبيئة البلجيكية عن تسجيل 64 حالة وفاة جديدة منذ يوم أمس بسبب الإصابة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع بذلك إجمالي أعداد الوفيات إلى 353. وقالت الهيئة، في مؤتمر صحافي السبت نشرت الوكالة الإخبارية البلجيكية (ها إل إن) وقائعه عبر موقعها الإلكتروني، “خلال مؤتمر صحافي للهيئة الاتحادية للصحة العامة وسلامة الأغذية والبيئة، تم تأكيد 64 حالة وفاة جديدة خلال الأربع وعشرين ساعه الماضية، وذلك جراء الإصابة بفيروس كورونا المستجد، لتصل أعداد الوفيات إلى 353 في بلادنا”.

وأضافت “ارتفعت أعداد المصابين في بلجيكا لتبلغ 9134 مصابا. تم تأكيد 1850 حالة إصابة جديدة بالفيروس، لتصل أعداد الإصابات المؤكدة في بلجيكا إلى 9134 إصابة”. كما أشارت الهيئة إلى ارتفاع ملحوظ في أعداد دخول المصابين إلى المستشفى، “تم إدخال 575 مريضا إلى المستشفى خلال الـ 24 ساعة الماضية، مقارنة بيوم أمس الذي سجل دخول 490 مريضا فقط. ليبلغ بذلك إجمالي أعداد المرضى في المستشفيات في بلادنا 3717 مريضا حتى الآن. بينما سمح لما مجموعه 1063 شخص بمغادرة المستشفى”.

وأكدت الهيئة إلى ارتفاع أعداد المرضى في العناية المركز لتصل إلى 789 مريضا، بعيد أن تم تأكيد دخول 99 مريضا منذ يوم أمس إلى العناية المركزة. وقال الدكتور ستيفن فان خوت، رئيس قسم الأمراض الفروسية، في جامعة خينت، خلال المؤتمر الصحافي،” المستشفيات هنا في حالة ضغط متزايد، إذ بلغت نسبة الأسرة المخصصة للمرضى بالفيروس 43 بالمئة. كما أننا ما زلنا في مرحلة ارتفاع نسبة الحالات الجديدة المصابة بالفيروس في بلادنا”. يذكر أن الحكومة البلجيكية قد أعلنت يوم أمس عن تمديد الإجراءات التي اتخذت لاحتواء انتشار فيروس كورونا في البلاد حتى 19 نيسان/إبريل، وتتمثل إجراءات بروكسل بإغلاق المدارس والمقاهي والمطاعم وبعض المتاجر بسبب انتشار فيروس كورونا، وذلك بعد قرارات من فرنسا ودول أوروبية أخرى بتقييد جميع الأنشطة باستثناء الضروري منها.

المصدر: سبوتنيك