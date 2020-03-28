إسبانيا تسجل 832 وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد ليصل إجمالي الوفيات إلى 5690 (سبوتنيك) – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
March 28 2020 - 14:46

إسبانيا تسجل 832 وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد ليصل إجمالي الوفيات إلى 5690 (سبوتنيك)

منذ 2 ساعة 28 March، 2020
أخبار موقع المنار

التعليقات

ذات صلة