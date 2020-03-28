العراق يسجل 48 إصابة جديدة بكورونا وحالتي وفاة ليصبح الإجمالي 506 إصابة و42 وفاة (سبوتنيك) – موقع قناة المنار – لبنان
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March 28 2020 - 14:46

العراق يسجل 48 إصابة جديدة بكورونا وحالتي وفاة ليصبح الإجمالي 506 إصابة و42 وفاة (سبوتنيك)

منذ 2 ساعة 28 March، 2020
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