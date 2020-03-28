الناطق باسم الحكومة الفلسطينية: تسجيل 6 حالات جديدة يرفع عدد المصابين بكورونا لـ97

أعلن الناطق باسم الحكومة الفلسطينية ابراهيم ملحم السبت عن تسجيل 6 حالات جديدة لمصابين بفايروس “كورونا” ليرفع عدد المصابين 97 مصاباً. وقال ملحم إن الحالات الـ 6 التي تم تسجيلها من قرية أرطاس ببيت لحم وبيت سكاريا بمدينة بيت لحم وبلدتي حزما والقبيبة في القدس المحتلة ليرتفع عدد المصابين إلى 97. وأشار الى أن الحالات الستة كانت ثلاث حالات في قرية أرطاس، وإصابة في خربة أسكاريا القريبة من أرطاس ببيت لحم، لأقرباء زوجة العامل الذي أعلن عن اصابته يوم أمس، وحالة بلدة حزما لشاب ٢٩ عام مخالط لعمال في الداخل الفلسطيني ، بالاضافة الى حالة في بلدة القبيبة، بسبب مخالطة لمصابة من بلدة بدو القريبة

وبين ملحم أن كل الحالات 97 مستقرة، وسجلت 18 حالة تعافي ، منوهاً الى ان عدد العينات التي تم فحصها منذ بداية انتشار الفايروس ٥٥٦٢ عينة. كما تحدث ملحم عن إجراءات جديدة في المستشفيات الفلسطينية تطبيقا لتوصيات منظمة الصحة العالمية، حيث تم نصب خيام على مدخل مجمع فلسطين الطبي لفحص كل من يدخل إلى المستشفى قبل دخله للتأكد من عدم إصابته بالفايروس، وقال أن هذه الإجراءات ستنسحب على كل المستشفيات.

حول ما نشر عبر وسائل التواصل الاجتماعي بخصوص عدم شمل حالات الإصابة في مدينة القدس ضمن الإصابات الفلسطينية ، قال ملحم، إسقاط الأرقام المصابين في القدس هو فُرض علينا من الواقع السياسي المفروض علينا، ولكننا نضع القدس وأهالي القدس على رأس أجندتنا وخارطة متابعتنا اليومية، ونحاول التدخل قدر المستطاع لنا.

وتابع “لكن هناك تعطيل لكل جهد وطني يقوم به المقدسيين من قبل الاحتلال حتى عمليات التعقيم وهي أبسط الإجراءات منعت من قبل الفلسطينيين في القدس”. وكشف ملحم عن رفض الاحتلال تسليم خمسة حالات من الحاملين للبطاقات المقدسية لوزارة الصحة قادمة من إيطاليا، رغم تجهيز الإجراءات الكاملة لذلك.

المصدر: فلسطين اليوم