آبي: طوكيو تواجه مرحلة حرجة بعد إعلان أعلى معدل إصابات يومي بكورونا بها وندرس إعلان حالة الطوارئ في البلاد لمواجهة تفشي الفيروس (سبوتنيك) – موقع قناة المنار – لبنان
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March 28 2020 - 11:44

آبي: طوكيو تواجه مرحلة حرجة بعد إعلان أعلى معدل إصابات يومي بكورونا بها وندرس إعلان حالة الطوارئ في البلاد لمواجهة تفشي الفيروس (سبوتنيك)

منذ 8 mins 28 March، 2020
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