3460 إصابة بـ “كورونا” في كيان العدو و12 حالة وفاة

أعلنت وزارة الصحة في حكومة العدو السبت، ارتفاع إجمالي الإصابات بفيروس “كوفيد. 19” المعروف باسم “كورونا المستجد” إلى 3460، توفي 12 من بينهم. وأضافت وزارة الصحة في بيانها انه “تم تشخيص 425 حالة جديدة مصابة بفيروس كورونا في الساعات الأخيرة، من بينها 40 حالة وصفت بالحرجة”. وأشارت وزارة الصحة إلى أنه “يجرى هذه الأيام قرابة الـ6000 فحص في اليوم، على أن يرتفع العدد ليبلغ نحو 10 آلاف فحص خلال الأسبوع القادم.

وكان رئيس حكومة تسيير الأعمال الإسرائيلية بنيامين نتنياهو وجه، مؤخراً، بتشديد الإجراءات الطارئة الاحترازية في كافة أرجاء الكيان، والتي ستشتمل على تشديدات إضافية على حركة المواطنين وتنقلاتهم، في إطار إجراءات التحوط للحد من تفشي فيروس كورونا. وحذر نتنياهو، في مؤتمر صحافي الأربعاء الماضي، من أن البلاد قد تشهد ألاف المصابين بفيروس كورونا المستجد، ومعظمهم ستكون حياتهم بخطر. كما حذر مدير عام وزارة الصحة موشيه بار سيمان طوف، خلال لقاء مع اللجنة البرلمانية التي تم تشكيلها لمتابعة الاستراتيجية الحكومية في مواجهة كورونا، من أن “عدد المصابين بفيروس كورونا في “إسرائيل”، يتضاعف كل 3 أيام”. ورجّح طوف، ارتفاع عدد الحالات الحرجة نتيجة الفيروس إلى 200 حالة في غضون أسبوع.

المصدر: سبوتنيك