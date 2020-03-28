قاسمي: على فارضي الحظر تحمل مسؤولية وفاة آلاف الناس الأبرياء

كتب سفير إيران في فرنسا بهرام قاسمي في حسابه على تويتر أن “الذين ما زالوا يتحدثون عن الحظر والضغوط القصوى وزيادة العقوبات، في عالم يعاني من ازمة كورونا عليهم أن يتحملوا مسؤولية مقتل الآلاف من الناس الأبرياء”. وانتشر فيروس كورونا في ايران أواخر شباط/فبراير، حيث بلغت عدد الاصابات بفيروس كورونا في البلاد، لغاية ظهر أمس الجمعة 32 الفا و 332 شخصاً، وارتفع عدد المتوفين الى 2378 والمتعافين 11 الفا و133 شخصا.

وتصارع إيران هذا الفيروس القاتل في الوقت الذي تخضع فيه للحظر الأمريكي الأكثر قسوة. وبينما دعت بعض المؤسسات والشخصيات إلى رفع الحظر عن إيران، يرى المسؤولون الأمريكيون أن “انتشار الفيروس في إيران فرصة لزيادة سياساتهم العدائية ضد الشعب الإيراني”، حسب زعمهم.

المصدر: ارنا