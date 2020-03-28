عمان تسجل 21 إصابة جديدة بفيروس “كوفيد 19” وإجمالي الحالات في السلطنة يبلغ 152(سبوتنيك) – موقع قناة المنار – لبنان
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March 28 2020 - 11:42

عمان تسجل 21 إصابة جديدة بفيروس “كوفيد 19” وإجمالي الحالات في السلطنة يبلغ 152(سبوتنيك)

منذ 51 mins 28 March، 2020
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