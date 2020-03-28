فلسطين تسجل 6 إصابات جديدة بفيروس كورونا ليرتفع الإجمالي إلى 97 (سبوتنيك) – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
March 28 2020 - 11:42

فلسطين تسجل 6 إصابات جديدة بفيروس كورونا ليرتفع الإجمالي إلى 97 (سبوتنيك)

منذ 52 mins 28 March، 2020
أخبار موقع المنار

التعليقات

ذات صلة