إقالة وزير المواصلات والبنية التحتية التركي بموجب مرسوم رئاسي – موقع قناة المنار – لبنان
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March 28 2020 - 03:00

إقالة وزير المواصلات والبنية التحتية التركي بموجب مرسوم رئاسي

منذ 17 mins 28 March، 2020
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