عدد الإصابات في الولايات المتحدة يتخطى عتبة المئة ألف حالة

تخطى عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في الولايات المتحدة عتبة الي100 ألف حالة، وفق ما أظهر إحصاء لجامعة جونز هوبكنز حتى الساعة 5.50 مساء (21.45 ت غ) الجمعة.

وتم إحصاء 100.717 إصابة بينها 1.544 حالة وفاة حتى الساعة 6.00 مساء (22.00 ت غ).

وسجل أكبر عدد من الإصابات في نيويورك التي تحوي أكثر من نصف الإصابات في الولايات المتحدة، ما أدى إلى اكتظاظ مستشفياتها بالمرضى.

وتملك الولايات المتحدة نحو 15 ألف إصابة أكثر من إيطاليا (ثاني بلد على القائمة من حيث عدد الإصابات)، و20 ألف إصابة أكثر من الصين حيث ظهر الفيروس للمرة الأولى.

ويبلغ معدل الوفيات في الولايات المتحدة بالاستناد إلى الحالات المؤكدة،نحو 1.5 بالمئة، مقارنة بنحو 10.5 بالمئة في إيطاليا.

ويمكن للحصيلة أن ترتفع إذا ما وجدت ولايات ومدن أميركية أخرى نفسها في موقف مشابه لنيويورك التي شهدت 500 حالة وفاة وتعاني نقصا فادحا في عدد الأسرة في المستشفيات والمعدات الطبية وأجهزة الوقاية والتنفس.

المصدر: ا ف ب