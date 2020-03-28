الصين تسجل 54 إصابة جديدة بفيروس كورونا – موقع قناة المنار – لبنان
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March 28 2020 - 03:00

الصين تسجل 54 إصابة جديدة بفيروس كورونا

منذ 1 ساعة 28 March، 2020
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