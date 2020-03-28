ارتفاع وفيات فيروس كورونا في تونس إلى 7 أشخاص بعد تسجيل وفاة شخص مساء الجمعة في مدينة صفاقس( جنوب) – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
March 28 2020 - 02:58

ارتفاع وفيات فيروس كورونا في تونس إلى 7 أشخاص بعد تسجيل وفاة شخص مساء الجمعة في مدينة صفاقس( جنوب)

منذ 2 ساعة 28 March، 2020
أخبار موقع المنار

التعليقات

ذات صلة