الرئيس الأمريكي: وقعت أمرًا تنفيذيًا للجيش للسماح بحشد الأفراد العاملين بالمجال الطبي لمواجهة فيروس كورونا – موقع قناة المنار – لبنان
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March 28 2020 - 01:26

الرئيس الأمريكي: وقعت أمرًا تنفيذيًا للجيش للسماح بحشد الأفراد العاملين بالمجال الطبي لمواجهة فيروس كورونا

منذ 10 mins 28 March، 2020
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