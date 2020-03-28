الرئيس الأمريكي: وقعت أمرًا تنفيذيًا للجيش للسماح بحشد الأفراد العاملين بالمجال الطبي لمواجهة فيروس كورونا – موقع قناة المنار – لبنان
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March 28 2020 - 01:26
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الرئيس الأمريكي: وقعت أمرًا تنفيذيًا للجيش للسماح بحشد الأفراد العاملين بالمجال الطبي لمواجهة فيروس كورونا
منذ 10 mins
28 March، 2020
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