ترامب: وقعت مرسوما رئاسيا لإعطاء سلطات لوزارة الأمن الداخلي ضمن إجراءات مكافحة كورونا – موقع قناة المنار – لبنان
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March 28 2020 - 01:26

ترامب: وقعت مرسوما رئاسيا لإعطاء سلطات لوزارة الأمن الداخلي ضمن إجراءات مكافحة كورونا

منذ 1 ساعة 28 March، 2020
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