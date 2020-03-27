وفاة 4 ركاب على سفينة سياحية قبالة بنما اجتاحها كورونا

أعلنت الشركة المشغلة لسفينة “زاندام” السياحية قبالة بنما، أن 4 من الركاب توفوا على متنها، بينما يعاني العشرات من أعراض تشبه الإنفلونزا، منهم اثنان على الأقل أصيبا بفيروس كورونا.

وقالت شركة “هولاند أمريكا” في بيان عنها: “نؤكد أن أربعة ضيوف من كبار السن توفوا على متن “زاندام”.

ومنعت السلطات التشيلية الاثنين الماضي السفينة السياحية التي تقل على متنها أكثر من 1800 شخص بينهم 42 اشتكوا من عوارض إنفلونزا من الرسو، بسبب مخاوف مرتبطة بفيروس كورونا المستجد.

وكانت سفينة “زاندام” التي ترفع العلم الهولندي، تبحث عن مكان لإنزال ركابها المرضى قبل مواصلة رحلتها إلى وجهتها النهائية في فورت لوديرال بفلوريدا عبر قناة بنما.

المصدر: وكالة رويترز