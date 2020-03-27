وزارة الصحة الروسية تعلن تخصيص الأموال للأقاليم بشراء الوسائل اللازمة لتجهيز المؤسسات الطبية لاستقبال المرضى بفيروس كورونا (وكالة سبوتنيك) – موقع قناة المنار – لبنان
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March 27 2020 - 23:54

وزارة الصحة الروسية تعلن تخصيص الأموال للأقاليم بشراء الوسائل اللازمة لتجهيز المؤسسات الطبية لاستقبال المرضى بفيروس كورونا (وكالة سبوتنيك)

منذ 59 mins 27 March، 2020
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