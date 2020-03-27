مستشفى الحريري: 27 حالة شفاء وتماثل 4 ووفاة مصاب ومجموع الحالات المثبتة مخبريا 72 حالة 4 منها نقلت من مستشفيات أخرى

اصدر مستشفى رفيق الحريري الجامعي التقرير اليومي عن آخر المستجدات حول فيروس كورونا المستجد وجاء فيه: “وصل مجموع الحالات التي ثبتت مخبريا إصابتها بفيروس الكورونا والتي عزلت في منطقة العزل الصحي في المستشفى الى 72 حالة، من ضمنها 4 حالات نقلت من مستشفيات أخرى.

تماثل 4 إصابات بفيروس الكورونا للشفاء بعد أن جاءت نتيجة فحص ال PCR سلبية في المرتين وتخلصها من كافة عوارض المرض، من بينها المريض الإيراني الجنسية الذي كان في وضع حرج سابقا وزوجته.

بلغ مجموع الحالات التي شفيت تماما من فيروس الكورونا منذ البداية 27 حالة شفاء.

وفاة مصاب بفيروس الكورونا في وحدة العناية الفائقة الخاصة بمرضى الكورونا.

وضع المصابين بالكورونا مستقر ما عدا 3 حالات وضعها حرج، وجميعهم يتلقون العناية اللازمة في وحدة العزل.

لمعرفة عدد الاصابات على كافة الاراضي اللبنانية يرجى متابعة التقرير اليومي الصادر عن وزارة الصحة العامة”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام