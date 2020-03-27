وزيرا خارجية روسيا وفرنسا يبحثان كورونا وقضايا دولية

أجرى وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف اليوم الجمعة مكالمة هاتفية مع نظيره الفرنسي جان إيف لودريان، ركزت على سبل مكافحة فيروس كورونا المستجد “كوفيد-19”.

وأشارت الخارجية الروسية في بيان لها إلى أن المكالمة جاءت بمبادرة من الجانب الفرنسي وأن لافروف ولودريان بحثا سبل مكافحة فيروس كورونا، ونتائج قمة مجموعة العشرين التي عقدت أمس عبر الفيديو.

واستعرض الوزيران الإجراءات الواجب اتخاذها في متابعة المسائل المتعلقة بإجلاء مواطني البلدين العاجزين عن العودة إلى روسيا وفرنسا بسبب إغلاق مطارات البلدين.

وتبادل الطرفان الآراء بشأن اخلطوات التي يمكن اتخاذها في مجلس الأمن الدولي بهدف تعزيز السلام والأمن الدوليين في ظل الجهود الجماعية في مجال محاربة فيروس كورونا، مع التأكيد على الدور الخاص الذي تضطلع به الدول الخمس دائمة العضوية بمجلس الأمن في تنسيق المساعي الدولية الرامية لمواجهة التحديات العالمية، بموجب مبادرة الرئيس الروسي لعقد قمة يحضرها قادة الدول الخمس.

كما تبادل لافروف ولودريان في المكالمة مواقفهما تجاه سبل التسوية في ليبيا وسوريا وأوكرانيا.

المصدر: روسيا اليوم