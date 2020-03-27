إيطاليا تعلن تسجيل نحو 1000 حالة وفاة بفيروس كورونا خلال يوم واحد

أعلن مفوض الطوارئ الصحية في إيطاليا دومينيكو أركوري اليوم الجمعة، أن عدد الوفيات الناجمة عن الفيروس التاجي في إيطاليا يسجل رقما قياسيا جديدا بوفاة 969 شخصا، وبهذا تصل حالات الوفاة في البلاد إلى 9134 شخصا.

وقال أركوري في مؤتمر صحفي ” اليوم البيانات الخاصة حول مسار الوباء تظهر تعافي 589 شخصا، ووصل عددهم إلى 10950 شخصا”.

وأضاف بقوله “للأسف، توفي 969 شخصا”، وهكذا، يبلغ عدد الضحايا 134 9 ضحية، وحتى الآن أصيب 66414 إيطاليا بفيروس كورونا المستجد، بزيادة 4401 حالة خلال الـ 24 ساعة الماضية .

المصدر: وكالة سبوتنيك