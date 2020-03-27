وزارة الصحة التونسية: تسجيل 30 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع إجمالي العدد إلى 227 – موقع قناة المنار – لبنان
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March 27 2020 - 19:22

وزارة الصحة التونسية: تسجيل 30 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع إجمالي العدد إلى 227

منذ 38 mins 27 March، 2020
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