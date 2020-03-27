الإخبارية السورية: الصوت الذي سمع في محيط اللاذقية ناجم عن تدريبات عسكرية لقوات الجيش السوري – موقع قناة المنار – لبنان
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March 27 2020 - 19:22

الإخبارية السورية: الصوت الذي سمع في محيط اللاذقية ناجم عن تدريبات عسكرية لقوات الجيش السوري

منذ 40 mins 27 March، 2020
أخبار موقع المنار

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