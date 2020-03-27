وكالة الانباء العراقية: سلطة الطيران المدني تسير غدا رحلة إلى تركيا لنقل 140 مسافراً عراقياً – موقع قناة المنار – لبنان
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March 27 2020 - 19:22
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وكالة الانباء العراقية: سلطة الطيران المدني تسير غدا رحلة إلى تركيا لنقل 140 مسافراً عراقياً
منذ 42 mins
27 March، 2020
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