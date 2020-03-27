قطاع الجبل في حزب الله تابع الاستراتيجية الصحية بمواجهة كورونا

نفذ قطاع الجبل في حزب الله بالتنسيق مع البلديات الخطة الصحية لمواجهة فايروس كورونا في قرى قضائي الشوف وعاليه وشملت توزيع حصص غذائية وحصص تعقيم للمنازل، ومساعدات مالية للاسر المحتاجة والعاطلين عن العمل، فضلا عن تنفيذ حملة تعقيم كبيرة بالاليات شملت الطرقات العامة والبيوت والمؤسسات والحدائق .

ولاقت هذه المبادرة، من قبل الحزب استحسانا لدى كافة الشرائح الاجتماعية والبلدية ووجهاء المنطقة شاكرين قيادة المقاومة حرصها الدائم ومبادراتها السباقة في الدفاع عن لبنان وشعبه وحمايته من كافة المخاطر صهيونية كانت ام تكفيرية والان صحية.

المصدر: موقع المنار