قطاع الجبل في حزب الله تابع الاستراتيجية الصحية بمواجهة كورونا – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
March 27 2020 - 17:50

قطاع الجبل في حزب الله تابع الاستراتيجية الصحية بمواجهة كورونا

منذ 15 mins 27 March، 2020
تعقيم 4
لبنان

نفذ قطاع الجبل في حزب الله بالتنسيق مع البلديات الخطة الصحية لمواجهة فايروس كورونا في قرى قضائي الشوف وعاليه وشملت توزيع حصص غذائية وحصص تعقيم للمنازل،  ومساعدات مالية للاسر المحتاجة والعاطلين عن العمل، فضلا عن تنفيذ حملة تعقيم كبيرة بالاليات شملت الطرقات العامة والبيوت والمؤسسات  والحدائق .

ولاقت هذه المبادرة،  من قبل الحزب استحسانا لدى كافة الشرائح الاجتماعية والبلدية ووجهاء المنطقة شاكرين قيادة المقاومة حرصها الدائم ومبادراتها السباقة في الدفاع عن لبنان وشعبه وحمايته من كافة المخاطر صهيونية كانت ام تكفيرية والان صحية.

تعقيم 1

تعقيم 2

تعقيم 3

تعقيم 4

تعقيم 5

تعقيم 6

المصدر: موقع المنار

التعليقات

ذات صلة