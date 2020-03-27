الحريري: العفو العام بات مطلبا ملحا

قال الرئيس سعد الحريري عبر حسابه على “تويتر”: “الكورونا ليس بابا للاستسابية في اتخاذ القرارات القضائية، امر جيد ان يشمل العفو الذين تنتهي محكوميتهم بعد ستة أشهر لكن الامر الأهم يتعلق بمصير مئات المساجين الاسلاميين الذين يدفعون ثمن التباطؤ في المحكامات او يرزحون تحت قبضة التوقيف الاحتياطي منذ سنوات”.

اضاف : “هؤلاء أولى بالعفو في زمن الكورونا،سبق ان رفضنا اقتراح قانون للعفو العام يتعامل مع القضية على قاعدة سجناء بسمنة وسجناء بزيت… اليوم هناك وباء لا حدود لمخاطره على حياة المواطنين والعفو العام بات مطلبا ملحا يتقدم على الحسابات الضيقة والكيل بمكاييل سياسية لم تعد مقبولة”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام