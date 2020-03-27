اقتراح قانون معجل من تكتل لبنان القوي يقضي بمهلة إضافية لتسديد الضرائب والرسوم

صدر عن “تكتل لبنان القوي” البيان الآتي: “تقدم تكتل لبنان القوي باقتراح قانون مكرر معجل موقع من عشرة نواب، يقضي بمنح مهلة 30 يوما اضافية لتسديد كل الضرائب والرسوم اعتبارا من 23 آذار الجاري، واعفاء المواطنين من اي غرامات مترتبة عن اي تأخير، مع امكانية لتمديد مهلة مماثلة او اكثر بناء على اقتراح من الوزير المختص ووزير المالية وبموافقة مجلس الوزراء اذا اقتضت الظروف في البلاد ذلك.

وجاء في تعليل الاقتراح، أن الظروف الصحية الطارئة معطوفة على الظروف الاقتصادية الصعبة التي يعاني منها المواطنون، والتي تؤدي الى استحالة التسديد للعديد منهم، لا سيما الفئات غير الميسورة، تقضي بتخفيف العبء المالي عنهم، أقله في ما يخص الضرائب ورسوم الخدمات الاساسية من كهرباء وماء وهاتف خلوي وثابت بالاضافة إلى رسوم السير. وتم تقديم القانون وايداعه الأمانة العامة وتسجيله اليوم الجمعة في مجلس النواب”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام