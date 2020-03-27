الصحة العراقية تعلن تسجيل 76 إصابة جديدة بفيروس” كورونا المستجد” و4 حالات وفاة (الفرات نيوز) – موقع قناة المنار – لبنان
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March 27 2020 - 14:48
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كلمة للأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله عبر المنار بمناسبة بداية شهر شعبان المعظّم السبت الساعة 8:30 مساء
وزارة الصحة اللبنانية: تسجيل 23 حالة جديدة بفيروس كورونا ما يرفع العدد الى 391 مصابا
وزارة الصحة اللبنانية: لتطبيق اجراءات الوقاية خاصة الحجر المنزلي تحت طائلة الملاحقة القانونية والجزائية
وزارة الصحة اللبنانية : تسجيل حالة وفاة جديدة بكورونا ما يرفع العدد الى 7 وفيات
المجلس الاعلى للدفاع: تمديد التعبئة العامة في لبنان الى 12 نيسان المقبل مع التشديد على البقاء في المنازل
الرئيس بري يدعو الى عقد جلسة استثنائية اليوم قبل الغد لإعادة النظر في قضية اللبنانيين في الخارج
الامن الداخلي: حالة التعبئة العامة في لبنان بمنع الخروج اعتبارا من مساء اليوم ومراقبة المؤسسات المستثناة من الاقفال
النائب فضل الله: تلاعب خطير بالاسعار وبعض القضاء خارج الخدمة والوعي للمخاطر
الرئيس دياب : وقعت على فروقات سلسلة الرتب واالرواتب وكل العاملين سيحصلون على رواتبهم نهاية الشهر الحالي
الرئيس دياب: هذا الوقت ليس للمزايدات وتسجيل النقاط واللبنانيون يستطيعون تخطي الازمة المعيشية بوحدتهم
الرئيس دياب: لا نستطيع اجراء اي استثناء قبل نهاية فترة التعبئة العامة وهذا الموضوع هو حماية للبنانيين والبلد
جامعة هوبكنز: أكثر من 83 ألف إصابة بكورونا في اميركا وهي في طريقها الى تجاوز اوروبا بعدد الاصابات وفق توقعات الخبراء
فورين بوليسي: فيروس كورونا اسوأ فشل استخباري في تاريخ اميركا وهو اسوأ من هجمات بيرل هاربر وهجمات 11 أيلول
الرئيس الصيني يبدي لنظيره ترامب استعداد بلاده مساندة اميركا في مكافحة كورونا آملا منه اتخاذ خطوات جدية لتحسين العلاقات
حركة الجهاد الاسلامي في فلسطين تثمن المبادرة الذي أعلنها السيد الحوثي بخصوص اطلاق سراح المعتقلين الفلسطينيين في السعودية
وزير الخارجية الايراني يدعو دول العالم لعدم الوقوف موقف المتفرج امام الحظر الاميركي الجائر ضد الشعب الايراني
أ.ف.ب: رئيس الحكومة الفرنسي يتحدث عن "مد مرتفع جدا" من فيروس كورونا المستجد "يجتاح فرنسا"
كيان العدو: ارتفاع عدد الوفيات الى 10 وحصيلة الاصابات تتجاوز الـ3000
اسبانيا: 769 وفاة جديدة بكورونا والحصيلة وصلت إلى 4858 وفاة
وسائل اعلام بريطانية: اصابة رئيس الوزراء بوريس جونسون بفيروس كورونا
جونسون يعلن عبر تويتر انه سيعمد الى الحجر المنزلي بسبب اصابته بالكورونا
جمعية الإمداد تستقبل تبرعاتكم المالية والعينية لمساعدة من لا معيل لهم على الرقمين: 76641631_01555717 او عبر الحساب رقم 81414 في جميع فروع مؤسسة القرض الحسن
لجان التعاون والتكافل الاجتماعي: تخصيص حساب في القرض الحسن رقمه 30_814 لمساعدة العوائل المحتاجة في ظل تفشي الكورونا تلبية لدعوة السيد حسن نصرالله
الصحة العراقية تعلن تسجيل 76 إصابة جديدة بفيروس” كورونا المستجد” و4 حالات وفاة (الفرات نيوز)
منذ 48 mins
27 March، 2020
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