جهانغيري يؤكد ضرورة البقاء في المنازل لمواجهة كورونا

أكد النائب الأول للرئيس الايراني اسحاق جهانغيري ضرورة التزام العزل الاجتماعي والبقاء في المنازل من أجل مواجهة فيروس كورونا. وخلال حديثه مع محافظ اصفهان عبر الفيديو كونفرانس مساء الخميس، قال جهانغيري، إنه “بغية ضمان سلامة المجتمع ومواجهة كورونا لا سبيل امامنا سوى التزام مسألة العزل الاجتماعي والبقاء في المنازل والمشاركة الجماعية في سياق تنفيذ هذه الاستراتيجية”.

واضاف أن “التقارير تشير الى ان 85 بالمائة من المواطنين في بعض المحافظات لم يسافروا (خلال عطلة عيد النوروز) إلا أن الـ 15 الباقين إما انهم لم ياخذوا خطر كورونا على محمل الجد، وإما انهم لا يعيرون اهمية لسلامتهم وسلامة الآخرين، ذلك لأن الفرد المصاب يمكن ان يصيب الكثير من الافراد القريبين منه والآخرين.”

المصدر: ارنا