إحباط هجوم إرهابي جنوب غرب روسيا واعتقال المشتبه به – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
March 27 2020 - 14:46

إحباط هجوم إرهابي جنوب غرب روسيا واعتقال المشتبه به

منذ 54 mins 27 March، 2020
قامت هيئة الأمن الفدرالية الروسية في منطقة موسكو الاثنين بتفكيك خلية ضمت منحدرين من آسيا الوسطى، خططت لتنفيذ عمليات إرهابية في فترة أعياد رأس السنة وحملة الانتخابات الرئاسية الروسية. وقال الكسندر بورتنيكوف مدير الهيئة ورئيس اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب، خلال جلسة للجنة الثلاثاء "نفذت هيئة الأمن الفدرالية أمس في منطقة موسكو عملية خاصة، وفككت خلية تتكون من منحدرين من آسيا الوسطى، كانت تخطط لتنفيذ هجمات إرهابية، بما في ذلك باستخدام الانتحاريين، في فترة أعياد رأس السنة وحملة الانتخابات الرئاسية الروسية. وأضاف أن رجال الأمن صادروا من الإرهابيين متفجرات يدوية الصنع، وأسلحة نارية وذخائر، كما تم القضاء على مختبر لصنع أدوات الإرهاب. يذكر أن الانتخابات الرئاسية في روسيا ستجري في آذار/مارس عام 2018، فيما تنطلق الحملة الانتخابية في كانون الأول/ديسمبر الحالي.
أخبار دولية - روسيا

أعلن جهاز الأمن الفيدرالي الروسي الجمعة، عن إحباطه لعملية إرهابية في كراسنودار جنوب غرب روسيا واعتقال المشتبه به وبحوزته عبوة ناسفة بدائية الصنع. وجاء في بيان لمركز العلاقات العامة في جهاز الأمن الفيدرالي “جهاز الأمن الفيدرالي الروسي يحبط هجوم إرهابي في كراسنودار”، مشيرا إلى أن جهاز الأمن اعتقل مواطن روسي يبلغ من العمر نحو 26- 27 عاما. وأضاف البيان أن ” ضباط إنفاذ القانون عثروا على عبوة ناسفة بدائية الصنع في سيارة المحتجز، وفي هاتفه مراسلات مع أعضاء المنظمة الإرهابية الدولية المحظورة في روسيا، “داعش””.

المصدر: سبوتنيك

التعليقات

ذات صلة