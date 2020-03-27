روسيا تسجل 196 إصابة جديدة بفيروس كورونا في 16 إقليما وشفاء 7 حالات

أعلن مقر عمليات مكافحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في روسيا، تسجيل 196 إصابة جديدة بالفيروس في 16 إقليماً من أقاليم البلاد، من بينهم 157 إصابة في العاصمة موسكو ليبلغ عدد الإصابات الإجمالي 1036 إصابة، في 58 إقليماً. وجاء في بيان مقر العمليات الخميس “تم خلال الـ 24 ساعة الماضية، تسجيل 196 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في 16 إقليماً روسيا”. وجاء توزيع الإصابات كالتالي: “موسكو- 157 حالة، جمهورية القرم-12 حالة، ضواحي موسكو- 8 حالات.”

وأشار المقر إلى ارتفاع عدد الإصابات في روسيا، ليبلغ 1036 إصابة بفيروس كورونا في الوقت الراهن. وتابع المقر في بيانه “غادر 7 أشخاص المستشفى خلال الـ 24 ساعة الماضية، بعد تعافيهم من الفيروس، من بينهم 3 في موسكو… بذلك يبلغ إجمالي الذين تعافوا من الفيروس 45 شخصا”. كما أعلن المقر عن حالة وفاة واحدة في مدينة موسكو بسبب فيروس كورونا، ليبلغ عدد الوفيات 3 حالات.

المصدر: سبوتنيك