كيان العدو: 10 وفيات بفيروس “كورونا” وارتفاع عدد الإصابات إلى 3035 حالة

أعلنت وزارة الصحة في حكومة العدو صباح الجمعة، عن ارتفاع عدد الوفيات جراء الإصابة بفيروس كورونا إلى عشرة، فيما تم تسجيل 342 إصابة جديدة منذ ليلة أمس، ليبلغ إجمالي الإصابات في الكيان 3035 حالة.

وقالت الصحة الإسرائيلية، في بيان لها إن “من بين الإصابات بالفيروس وصفت حالة 49 منهم بأنها بالغة، و60 وصفت بالمتوسطة، والباقي طفيفة بينما تعافى 79 مصاب”. وقال مدير عام وزارة الصحة موشيه بار سيمان طوف أمس الخميس ، إن عدد المصابين بفيروس كورونا في الكيان، “يتضاعف كل 3 أيام”.

ورجّح في لقاء مع اللجنة البرلمانية التي تم تشكيلها لمتابعة الإستراتيجية الحكومية في مواجهة كورونا، ارتفاع عدد الحالات الخطيرة نتيجة الفيروس إلى 200 حالة في غضون أسبوع. وشدد بار سيمان طوف دعمه فرض الإغلاق الشامل من أجل احتواء الفيروس، وقال إنه “لا أحب كلمة إغلاق، ولكننا نقترب من الإغلاق الشامل”. وتابع أن “المستشفيات العامة في “إسرائيل” ستكون مستشفيات كورونا، سيكون ثلث المرضى من فئة مرضى الجهاز التنفسي، ستخصص المستشفيات للمرضى في غاية الخطورة”.

المصدر: سبوتنيك