الرئيس الصيني يؤكد استعداد بلاده تقديم كل المساعدة الممكنة لواشنطن لاحتواء “كورونا”

أكد الرئيس الصيني شي جين بينغ الجمعة، أن بلاده مستعدة لتقديم كل المساعدة والدعم الممكنين للولايات المتحدة في مكافحة انتشار وباء فيروس كورونا المستجد. وقال الرئيس الصيني إنه أبلغ نظيره الأميركي دونالد ترامب، خلال اتصال هاتفي، أن التنسيق الصيني الأميركي “هو الخيار الوحيد الصحيح”، مضيفاً أن الصين ستواصل تبادل الخبرات والمعلومات بشكل كامل لاحتواء الوباء. ونقل التلفزيون المركزي الصيني عن شي جين بينغ تأكيده أنه “في الوضع الحالي يتعين على الصين والولايات المتحدة الاتحاد ومكافحة الوباء.وقد قدمت بعض الشركات والمؤسسات الصينية مساعدات إنسانية للولايات المتحدة. ويدرك الجانب الصيني الصعوبات الحالية التي يواجهها الجانب الأمريكي ومستعدة لتقديم كل المساعدة والدعم الممكنين”.

وفي السياق، أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب أنه أجرى محادثة “جيدة للغاية” مع الرئيس الصيني شي جين بينغ، موضحا أنه “تم وبتفصيل كبير بحث الوضع حول تفشي فيروس”كورونا” المستجد ، الذي يغزو هذا الكوكب”. وكتب ترامب في تغريدة نشرها على حسابه في “تويتر” “لقد مرت الصين من خلال العديد من الصعوبات، وتوصلت إلى معرفة كبيرة وبات لديها فهم قوي ودراية كبيرة تجاه الفيروس، نحن نعمل معا بشكل وثيق”.

وبلغت الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في الولايات المتحدة 85486 حالة ، لتتصدر دول العالم في عدد الإصابات المسجلة. وتخطت الولايات المتحدة، وفقا لأحدث الأرقام التي جمعتها جامعة “جونز هوبكنز”، حالات الإصابة المسجلة في الصين 81782 حالة وفي إيطاليا 80782 .

المصدر: سبوتنيك