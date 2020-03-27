أفغانستان تعلن فرض الحجر الصحي على العاصمة كابل تخوفا من انتشار وباء كورونا – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
March 27 2020 - 13:14

أفغانستان تعلن فرض الحجر الصحي على العاصمة كابل تخوفا من انتشار وباء كورونا

منذ 10 mins 27 March، 2020
أخبار موقع المنار

التعليقات

ذات صلة