أفغانستان تعلن فرض الحجر الصحي على العاصمة كابل تخوفا من انتشار وباء كورونا – موقع قناة المنار – لبنان
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March 27 2020 - 13:14
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أفغانستان تعلن فرض الحجر الصحي على العاصمة كابل تخوفا من انتشار وباء كورونا
منذ 10 mins
27 March، 2020
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