كورونا في لبنان.. عدد الاصابات 391 وحالة وفاة واحدة

صدر عن وزارة الصحة التقرير اليومي عن آخر المستجدات حول فيروس كورونا المستجد.

وجاء في التقرير:

“حتى تاريخ 27/3/2020 بلغ عدد الحالات المثبتة مخبريا في مستشفى الحريري الجامعي ومختبرات المستشفيات الجامعية المعتمدة بالإضافة إلى المختبرات الخاصة 391 حالة بزيادة 23 حالة عن يوم امس.

كما سجلت حالة وفاة لدى مريض يعاني من امراض مزمنة في العقد الثامن من العمر في مستشفى القديس جاورجيوس الجامعي”.

وشددت الوزارة على “ضرورة تطبيق جميع الإجراءات الوقائية خصوصا الالتزام بالحجر المنزلي التام الذي أضحى مسؤولية أخلاقية فردية ومجتمعية واجبة على كل مواطن”، ولفتت الى ان “أي تهاون بتطبيقها سيعرض صاحبها للملاحقة القانونية والجزائية”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام