الصمد: تأمين مساعدات للناس في ظل كورونا خطوة بالاتجاه الصحيح

رأى النائب جهاد الصمد أن “تخصيص الحكومة مبلغا ماليا من إحتياطي الموازنة للهيئة العليا للإغاثة لتأمين المساعدات الاجتماعية والغذائية للناس، هي خطوة غير كافية لكنها في الإتجاه الصحيح”، وتابه “هي بلا شك سوف تدعم المواطنين الملتزمين البقاء في بيوتهم تطبيقا لقرار الحجر الصحي لمنع تفشي فيروس كورونا”.

وأمل الصمد في بيان له الجمعة أن “تذهب هذه المساعدات إلى مكانها الصحيح وأن تصل إلى المواطنين المحتاجين إليها بطريقة لائقة تحفظ لهم كراماتهم بعيدا عن إذلالهم وأن لا تخضع هذه المساعدات للزبائنية السياسية”، ودعا إلى “الإستعانة بالبلديات والمخاتير لهذه الغاية، لأنهم على معرفة وتواصل مع جميع المواطنين في المدن والأحياء والبلدات والقرى”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام