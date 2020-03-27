المفتي قبلان: بالتعاون والانضباط يمكن أن نخفف من غلواء كورونا

قال “المفتي الجعفري الممتاز” في لبنان الشيخ أحمد قبلان “نحن أمام أوضاع حرجة وخطرة جدا”، وتابع “بالصبر والتعاون والتكافل والانضباط العام من قبل الجميع والالتزام بالتعليمات والإرشادات الطبية والصحية، يمكن أن نخفف من غلواء هذه الجائحة الكورونية، ونحد من انتشار هذا الفيروس المدمر”.

واضاف المفتي قبلان في رسالة له الجمعة “إننا نقدر الظروف التي جاءت بهذه الحكومة ونعرف جيدا مدى إمكانيات الدولة وحجم الأعباء المالية والمديونية التي راكمتها سنوات من الهدر والنهب والصرف من دون حسيب ولا رقيب، كما ندرك بأن المهمة صعبة وشاقة ومعقدة وبخاصة مع هذا الوباء الذي بات يشكل هاجسا مرعبا لجميع اللبنانيين”، وتابع “لكن هذا لا يعفي الحكومة من إنجاز خطة اقتصادية مدروسة وبرنامج واضح وشفاف ومقررات وطنية شجاعة، تتخذ بمنأى عن إملاءات من هذا وذاك”.

ودعا المفتي قبلان “هذه الحكومة التي قبلت أن تحمل كرة النار وأطلقت على نفسها حكومة التحديات أن لا تبرر فشلها بالذرائع والحجج، وأن تقوم بدورها وتتحمل مسؤولياتها كما يفترضه الواجب الوطني”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام