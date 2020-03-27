وفد من “الوفاء للمقاومة” زار دياب وجرى البحث بعدة ملفات على خلفية أزمة كورونا

زار وفد من كتلة “الوفاء للمقاومة” ضم النائبين امين شري وإبراهيم الموسوي الجمعة رئيس الحكومة حسان دياب في السرايا الحكومية.

واشار بيان للوفد انه “استكمالا للمساعي التي بدأتها كتلة الوفاء للمقاومة بخصوص أزمة الطلاب اللبنانيين في الخارج، وكذلك المغتربين الذين يطالبون بإلحاح بمساعدتهم للعودة الى لبنان، جراء المخاطر الصحية والأمنية التي يسببها وباء كورونا، زار الوفد الرئيس دياب وعرض معه للمعاناة الكبيرة التي يقاسيها اللبنانيون في الخارج”.

وأكد دياب ان “الحكومة شكلت لجنة وزارية لمتابعة هذا الموضوع وانه أوعز الى السفارات والقنصليات اللبنانية في الخارج عبر وزارة الخارجية بضرورة اعتبار مساعدتهم أولوية قصوى ودراسة سبل عودتهم الآمنة الى لبنان لضمان أولوية عدم زيادة انتشار فيروس كورونا في لبنان ايضا، اكثر”.

وتباحث الوفد ايضا مع دياب دولته بخصوص الطلاب الذين باتت دراستهم وتخرجهم مهددين بفعل ارتفاع سعر صرف الدولار وعدم قدرة الأهل على تحويل الأموال اليهم”.

وافاد البيان ان “الوفد اثار مع دولته موضوع تكدس السجناء واكتظاظ السجون وخطورة ذلك على صحة السجناء في ظل أزمة كورونا”، وتابع “تم التداول بموضوع قانون العفو، وقد وعد دولة الرئيس بان الحكومة عبر وزارة العدل تقوم بإعداد مشروعي قانون: الاول يقضي باعفاء السجناء الذين انهوا محكوميتهم من الغرامات لإطلاق سراحهم، والثاني: مشروع قانون الإفراج عن السجناء الذين تبقى من فترة محكوميتهم اقل من سنة”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام