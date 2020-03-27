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March 27 2020 - 13:12

144 وفاة جديدة في ايران بسبب كورونا

منذ 38 mins 27 March، 2020
وزارة الصحة الايرانية
ايران - عربي وإقليمي

أعلن المتحدث باسم وزارة الصحة والعلاج والتعليم الطبي الايراني كيانوش جهانبور أن عدد الاصابات بفيروس كورونا في البلاد، بلغ لغاية ظهر الجمعة 32 الفاً و332 شخصاً، وبوفاة 144 شخصا اخرا، ارتفع عدد المتوفين الى 2378 والمتعافين 11 الفا و133 شخصاً. وأضاف جهانبور، في تصريحه الصحفي الجمعة، أنه تم خلال الساعات الـ 24 الماضية تسجيل  2926 حالة جديدة للاصابة بفيروس كورونا ليرتفع اجمالي عدد المصابين بالفيروس في البلاد الى 32  الفا و و332 حالة لغاية الان بينهم  ۲۸۹۳ في وضع حرج.

واضاف أن عدد المتعافين من الفيروس بلغ 11 الفا و133 شخصا لغاية الان، ولكن للاسف توفي 144 شخصا اخرا خلال الساعات الـ 24 الماضية ليرتفع عدد المتوفين جراء الاصابة بالفيروس الى  2378

المصدر: ارنا

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