الخارجية الايرانية تدين الاتهامات الأميركية “الخاوية” ضد الرئيس الفنزويلي

أدان المتحدث باسم الخارجية الايرانية عباس موسوي، “الاتهامات الأمريكية الخاوية للرئيس الفنزيلي”، مضيفاً أن “القوانين الدولية لا تجيز لإدارة واشنطن استغلال آلياتها القضائية للتدخل في شؤون الدول الأخرى”. وأضاف موسوي، في حديث له الجمعة، أن القوانين الدولية “لا تجيز لأمريكا استغلال قوانينها القضائية لحياكة المؤامرات والانقلابات والتدخل في شؤون الدول المستقلة، والأسوأ من ذلك أنها تجيز لنفسها ملاحقة رئيس دولة والقبض عليه “.

واعتبر موسوي أن “تصرفات واشنطن الأحادية وفرض قوانينها الداخلية على الخارج يجعل منظمة الأمم المتحدة والمجتمع الدولي في خطر”. وشدد على أن “السكوت واللامبالاة والخضوع أمام هذه الاجراءات الأمريكية يُعد دعماً للسلوك الأمريكي غير القانوني”، داعياً جميع الدول الى أن “ترفع صوتها دفاعاً عن التعددية ورفض الاجراءات الأمريكية الأحادية”. وكان وزير العدل الامريكي ويليام بار ، أعلن أمس الخميس أن محكمة في نيويورك وجهت تهم الاتجار بالمخدرات للرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو ورئيس المجلس التأسيسي الفنزويلي وثلاثة من القادة العسكريين ، زاعمة ان مادورو سيُسجن 50 عاما بناء على هذا الاتهام. من جهته، أعلن وزير الخارجية الامريكي مايك بومبيو أن واشنطن خصصت 15 مليون دولار كجائزة لمن يقدم معلومات تؤدي الى اعتقال مادورو أو الحكم عليه.

المصدر: ارنا