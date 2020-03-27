اعتقال أميركية بسبب سعالها فوق مواد غذائية قيمتها 35 ألف دولار

قالت شرطة بلدة هانوفر الأميركية إنها ألقت القبض على سيّدة قامت بالسعال عمداً فوق أطعمة في محل للبقالة. وقد تواجه المرأة اتهامات جنائية بسبب ما اعتُبر سعياً عمداً إلى نشر فيروس كورونا المستجدّ، أو غيره من الفيروسات التي تنتقل بالسعال واللعاب.

وقال أحد أصحاب متجر Gerrity’s Supermarket إن المرأة دخلت المكان وبدأت بالسعال على المنتجات والمخبوزات واللحوم وغيرها من البضائع التي تصل قيمتها إلى 35 ألف دولار، وهو ما دفع المتجر إلى رمي كل هذه البضائع.

ووفق تقرير الشرطة الذي نقلته شبكة “سي أن أن” الأميركية، فإن الموظفين أخرجوها بسرعة من المتجر واتصلوا بالأمن الذي ألقى القبض عليها بعد ساعات. وقالت الشرطة إن المرأة “لوّثت عمداً” الطعام، على الرغم من استبعاد إصابتها بفيروس كورونا، وإنها ستوجّه تهماً جنائية ضدها بمجرد الانتهاء من تشخيص صحتها العقلية.

وعلى الرغم من أن العقوبات التي قد تواجهها السيدة غير معروفة حتى الساعة، لكن وزارة العدل الأميركية سبق أن أعلنت يوم الأربعاء الماضي أن الأشخاص الذين ينشرون عن قصد فيروس كورونا يمكن محكامتهم بتهم بالإرهاب.

وهذه الحادثة ليست الأولى من نوعها. ففي هذا الأسبوع أيضاً، وجّهت تهمة “التهديدات الإرهابية” إلى رجل من نيوجيرسي، بعد سعاله في وجه موظفّ في متجر للبقالة، مدعياً أنه مصاب بالفيروس.

كذلك اتهم شاب في ولاية ميسوري بتوجيه “تهديدات إرهابية” بعدما تم تصويره في أوائل مارس/ آذار الحالي وهو يلعق عبوة مزيل للعرق في وول مارت.

المصدر: العربي الجديد