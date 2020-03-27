كورونا في كيان العدو.. ارتفاع عدد الوفيات إلى 10

أعلنت وزارة الصحة في كيان العدو الإسرائيلي الجمعة ارتفاع عدد الوفيات الى 10 أشخاص، وتشخيص إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد، ما يرفع عدد الإصابات إلى 3035، من بينهم 49 في حالة خطيرة.

وقالت الوزارة “توفيت الليلة امرأة تبلغ من العمر 76 عاما في مستشفى سوروكا في بئر السبع ورجل يبلغ من العمر 93 عاما في مستشفى شارون في بتاح تكفا، وكلاهما يعانيان من أمراض شديد سابقة”.

ورجّحت مسؤولة في وزارة الصحة الإسرائيلية أن “يصل عدد الاشخاص الذين لا يتنفسون بقواهم الذاتية في غضون يومين أو ثلاثة أيام إلى المئات، على أن يرتفع عددهم في غضون أسبوعين إلى الآلاف، بسبب كورونا”، وتابعت “نقُدر عدد الخاضعين للحجر الصحي بعشرات الآلاف، بينهم 55 طبيبا انضموا إلى القائمة الخميس”.

المصدر: وكالة معاً