اخصائيون عسكريون روس يبدأون اليوم العمل على مكافحة كورونا في إيطاليا

أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن “الاخصائيين العسكريين الروس المتواجدين في شمال إيطاليا، استكملوا عمليات التحضير وسينخرطون اليوم الجمعة في العمل على مكافحة فيروس كورونا هناك”.

وأوضحت الوزارة في بيان لها ان “الاخصائيين الروس أجروا مع زملائهم الإيطاليين أمس الخميس عمليات استطلاع ميدانية في 4 مجمعات تابعة لإحدى دور المسنين في مدينة برغامو تستخدم لعلاج المصابين بكورونا، وحددوا خلال تفقد المباني والاتصالات مع موظفي المؤسسة جملة من الإجراءات العاجلة للحد من تفشي الوباء بين نزلائها”.

ولفتت الوزارة الى ان “الاخصائيين الروس حددوا حجم الأعمال الضرورية لتعقيم المباني من الداخل إضافة إلى تطهير المناطق المتاخمة لها”، وأشارت إلى أنه “بعد دراسة احتياجات دار المسنين بشأن طبيعة إجراءات مكافحة الفيروس، سيشرع الإخصائيون الروس في تنفيذ مهام تتعلق بمكافحة كورونا في مؤسسات طبية مماثلة في برغامو”.

المصدر: روسيا اليوم