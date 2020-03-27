كورونا في روسيا.. أكثر من 145 ألف شخص قيد المراقبة الصحية – موقع قناة المنار – لبنان
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March 27 2020 - 10:06

كورونا في روسيا.. أكثر من 145 ألف شخص قيد المراقبة الصحية

منذ 43 mins 27 March، 2020
كورونا روسيا
أخبار دولية - روسيا

أعلنت السلطات الروسية أن أكثر من 145 ألف شخص في البلاد لا يزالون يخضعون للمراقبة الطبية بشبهة الإصابة بفيروس كورونا المستجد.

وقالت السلطات الجمعة إن “العدد الإجمالي للذين خضعوا للمراقبة الطبية منذ بداية العام الحالي بلغ 222873 شخصا، فيما لا يزال 145134 منهم قيد المراقبة حتى الآن”.

وأضافت السلطات أنه “تم إجراء أكثر من 233 ألف فحص مخبري للكشف عن فيروس كورونا، بما فيها على عينات المسافرين الوافدين من الدول الموبوءة بالفيروس”.

يذكر ان روسيا أعلنت عن تسجيل 840 إصابة بكورونا في 56 من مناطق البلاد، إضافة إلى حالتي وفاة حتى الآن.

المصدر: روسيا اليوم

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