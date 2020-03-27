كورونا في كوريا الجنوبية.. 91 إصابة جديدة

أعلنت السلطات في كوريا الجنوبية عن 91 إصابة جديدة بفيروس كورونا الجمعة، ليرتفع العدد الإجمالي إلى 9332.

وقالت السلطات إن “من بين الـ 91 إصابة جديدة، تم اكتشاف 13 حالة أثناء إجراءات الحجر الصحي، ووصل عدد حالات الإصابة الجديدة من الوافدين حتى اليوم الجمعة إلى 309 منهم 31 أجنبيا”.

وناشدت السلطات “المواطنين البقاء داخل منازلهم وتجنب التجمعات الكبيرة”.

وبلغ عدد الوفيات بالفيروس في كوريا الجنوبية 139 يوم الخميس بزيادة 8 حالات مقارنة مع اليوم السابق له، وبلغت نسبة الوفاة 1.49%.

بالمقابل ارتفع عدد الأشخاص الذين تم رفع الحجر الصحي عنهم في كوريا الجنوبية بعد أن تعافوا تماما من كورونا إلى 4.528 شخصا بزيادة 384 شخصا، ووصل معدل الشفاء إلى 48.52%.

المصدر: روسيا اليوم