احصاءات غرفة التحكم المروري للحوادث التي تم التحقيق فيها خلال الـ٢٤ ساعة الماضية في لبنان: 3 حوادث، 4 جرحى – موقع قناة المنار – لبنان
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March 27 2020 - 10:06

احصاءات غرفة التحكم المروري للحوادث التي تم التحقيق فيها خلال الـ٢٤ ساعة الماضية في لبنان: 3 حوادث، 4 جرحى

منذ 1 ساعة 27 March، 2020
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