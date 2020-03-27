الرئيس الصيني يبلغ ترامب باستعداد بلاده لمساعدة أمريكا في السيطرة على كورونا

عبّر الرئيس الصيني شي جين بينغ بمكالمة هاتفية مع نظيره الأمريكي دونالد ترامب عن الاستعداد لمساعدة أمريكا بالسيطرة على كورونا، وأمل أن “تقوم واشنطن بخطوات لتحسين العلاقات بين البلدين”.

وشدد جين بينغ شدد خلال المكالمة الهاتفية التي جرت الجمعة على أن العلاقات الصينية الأمريكية في منعطف مهم، وأضاف “نأمل أن تتخذ الولايات المتحدة إجراءات موضوعية لتحسين العلاقات الصينية الأمريكية”، مؤكدا أن “التعاون بين البلدين هو الخيار الأمثل والوحيد”.

وأعرب جين بينغ عن “أمله بأن تتخذ الولايات المتحدة إجراءات عملية وفعالة لحماية أرواح المواطنين الصينيين في الداخل الأمريكي”، ولفت إلى أن “بلاده على استعداد للعمل مع جميع الأطراف، بما في ذلك الولايات المتحدة في إطار القضاء على تفشي وباء كورونا”.

من جهته أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إنه تحدث نظيره الصيني في مكالمة هاتفية مشيدا بأنها كانت “مكالمة جيدة”، واضاف “ناقشنا تفاصيل مهمة حول كورونا الذي يغزو كوكبنا.. نحن نعمل معا بشكل وثيق”.

المصدر: روسيا اليوم