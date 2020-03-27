ليبيا: قوات حفتر تعلن السيطرة على عدة مناطق غرب العاصمة طرابلس

أعلن “الجيش الليبي” بقيادة خليفة حفتر الجمعة عن سيطرة قواته على عدد من مناطق غرب العاصمة طرابلس.

وقالت القيادة العامة لقوات حفتر في بيان لها إن “قوات الجيش تمكنت من تطهير مناطق العسة والجميل ورقدالين وزلطن، من سيطرة مليشيات الوفاق ومرتزقتها السوريين”.

وحذر البيان “حكومة الوفاق من أن مواصلة انتهاك وقف إطلاق النار واستمرارهم في الأعمال القتالية سيعرضهم لاستهداف مباشر من قبل قواتنا في جميع الجبهات”.

واتهم البيان “حكومة الوفاق بخرق الهدنة الإنسانية وعدم الالتزام بمخرجات برلين وبوقف إطلاق النار لتركيز الجهود على مكافحة وباء كورونا في البلاد”، مشيرا إلى أن “التقدم الميداني للجيش جاء بعد فشل الهجوم الذي شنته قوات الوفاق على قاعدة عقبة بن نافع الجوية بمنطقة الوطية غرب البلاد”.

المصدر: روسيا اليوم