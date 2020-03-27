أسرار الصحف اللبنانية الجمعة 27-3-2020

أبرز أسرار الصحف اللبنانية الصادرة في بيروت صباح اليوم الجمعة 27-3-2020.



النهار

اضطرت نائبة رئيس “التيار الوطني الحر” مي خريش الى الاعتذار من دار الفتوى والمسلمين بعد استياء عام من ترويجها عبر وسائل التواصل لكتاب عن النبي محمد يعتبره المسلمون مسيئا إلى نبيهم.

يبدو السباق على اشده بين مستشفيات ومختبرات خاصة حول فحص الكورونا والفائدة المالية المحققة منه خصوصا ان الاخيرة تتقاضى نحو 300 الف ليرة عليه وتشهد تدفقا لطالبيه لان السرية لديها أكبر مما هي لدى مستشفيات كبيرة.

تثير محطة إذاعية مناطقية الأحقاد ونبش دفاتر الماضي، ما أدى إلى اشتباك على مواقع التواصل الاجتماعي ينذر بعواقب وخيمة مع تداعي المعنيين إلى ضرورة وقف هذه الإذاعة قبل فوات الأوان.

الجمهورية

عبّر دبلوماسيون عن استغرابهم لاستمرار المناكفات السياسية حول أي تدابير هي الأفضل لمواجهة الأزمة الوبائية وكأن البلد يعيش وضعاً طبيعياً.

أبلغ أحد المراجع إلى موظف كبير سابق قوله: إن إعادة تعيّينك في مركزك السابق مستحيل لانك ارتكبت خطيئة لا تغتفر.

قالت شخصية سياسية إن إصرار جهات نافذة في السلطة على اختيار محسوبين عليها لتولّي بعض الوظائف سيدفع بنا إلى الخروج من الحكومة.

اللواء

أبدى مرجع معني استغرابه لعدم التجاوب من قبل بعض الدول التي يعوّل لبنان على صداقتها!

شكّل فريق سياسي إطاراً للتعاون بين وزرائه، والتنسيق قبل جلسات مجلس الوزراء!

اهتمت جهات دبلوماسية بمرحلة ما بعد العودة إلى الحياة الطبيعية، لمعرفة مسار الخلافات وتأثيراتها على العلاقات السياسية داخل الحكومة.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام