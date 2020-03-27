الجبهة الشعبية: مبادرة السيد الحوثي بشأن إطلاق المعتقلين الفلسطينيين “نبيلة وشجاعة”

أكدت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، اليوم الخميس، ان مبادرة قائد أنصار الله السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي والمتمثلة بإطلاق سراح طيار وأربعة ضباط وجنود سعوديين، مقابل إطلاق السعودية المعتقلين الفلسطينيين والبالغ عددهم 68 معتقلاً، “نبيلة وشجاعة”.

واعربت الشعبية في بيان لها، عن تقديرها لمبادرة السيد الحوثي في وجه من اتهموا المعتقلين بدعم الإرهاب عقابًا على دعمهم لفصائل من المقاومة الفلسطينية.

وأوضحت ان المبادرة تأتي تأكيدًا على الموقف اليمني الأصيل، والمتواصل في دعم الشعب الفلسطيني ونضاله.

واعتبرت الجبهة المبادرة دليلا على ترابط النضال القومي لدى الشعوب العربية بما فيها الشعب اليمني رغم ما يعانيه من عدوان وتهديد، في دعمهم للقضية الفلسطينية.

ووجهت الشعبية التحية للشعب اليمني الشقيق، مجددةً تضامنها معه في وجه العدوان التي تقوده السعودية، مؤكدةً أن الشعب الفلسطيني لن ينسى له مواقفه التي شكلت على الدوام خير سند له.

المصدر: فلسطين اليوم