السودان: لم نسجل أي إصابات جديدة بكورونا في البلاد

أعلنت وزارة الصحة الاتحادية في السودان اليوم الخميس، أنها لم تسجل أي إصابات جديدة بفيروس كورونا في البلاد.

وأكدت تقارير وزارة الصحة، “عدم وجود حالات جديدة بالفيروس، وأن مجمل حالات الاشتباه بمراكز العزل بالسودان حتى الأول من أمس، بلغ 13 حالة، وتم السماح لـ42 شخصا بالخروج من العزل، بعد أن أثبت الفحص سلامتهم”.

وأكدت التقارير، عدم وصول قادمين عبر مطار الخرطوم جراء إغلاق الأجواء السودانية أمام حركة الطيران، ضمن الإجراءات الوقائية لمنع تفشي فيروس كورونا.

ونوهت، إلى أن “عدد القادمين من الدول الموبوءة نهاية شهر يانير الماضي، بلغ 2017 شخصا، وأنه تمت متابعة 1427 حالة في عدد من الولايات”.

المصدر: وكالات